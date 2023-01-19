ДТП трапилась на вул. Зубрівській

На вулиці Зубрівській у Львові 18-річний водій Toyota Corolla збив інформаційний стовп. У водія виявили перевищення норми алкоголю у крові у 5,5 разів.

Про випадок, який трапився зранку четверга, 19 січня, повідомила патрульна поліція Львівщини. За даними поліції, 18-річний водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням в’їхав у стовп із інформаційною табличкою.

Коли на місце ДТП приїхав патруль, то поліцейські зрозуміли, що молодий чоловік перебуває у стані алкогольного сп‘яніння. Інспектори запропонували пройти львів'янину перевірку на стан сп'яніння, на що він погодився. Прилад Drager зафіксував 1,11 проміле алкоголю у водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

На нетверезого водія інспектори склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом, що призвело до ДТП) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. За порушення йому загрожують штрафи та позбавлення водійських прав.