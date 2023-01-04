Водій краденого Hyundai Sonata влетів у зупинку, де збив на смерть чоловіка, а після цього в'їхав в вантажівку

Поблизу Львова поліцейські затримали нетверезого водія, який на викраденому автомобілі смертельно травмував пішохода. За скоєне 22-річному львів’янину загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції, ДТП сталась 3 січня близько 6:40 на автодорозі Львів-Рава-Руська у селищі Куликів Львівського району. Попередньо відомо, що 22-річний львів’янин, керуючи автомобілем Hyundai Sonata, виїхав на зустрічну смугу, після цього – на зупинку громадського транспорту, де наїхав на 55-річного місцевого мешканця. Після цього легковик зіткнувся з фурою Scania, запаркованою на узбіччі.

Пішохід, на якого було наїхав Hyundai Sonata, від отриманих травм помер на місці події.

Під час з’ясування обставин цієї ДТП поліцейські встановили, що водій Hyundai Sonata перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Окрім того, з'ясувалось, що машину він викрав на площі Вічевій у Львові близько 5:00.

За фактами слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Окрім того, слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до десяти років.

Водія затримади, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, поліцейські вилучили на арештмайданчик.