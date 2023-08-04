Водій краденого Hyundai Sonata влетів у зупинку, де збив на смерть чоловіка, а після цього в'їхав в вантажівку

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок 22-річному львів’янину, який у нетверезому стані влетів у зупинку громадського транспорту в Куликові. Чоловік їхав на краденій у свого друга машині та на смерть збив 55-річного чоловіка на зупинці. За вчинене суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, аварія трапилась 3 січня на трасі Львів – Рава-Руська у смт Куликів близько 06:30. Євгеній Ниник керував авто Hyundai Sonata, був неуважним, перевищив швидкість та влетів у зупинку громадського транспорту, де на смерть збив 55-річного чоловіка. Після цього легковик зіткнувся з фурою Scania, запаркованою на узбіччі. У матеріалах справи вказано, що водій вчинив ДТП у нетверезому стані та їхав зі швидкість близько 120 – 130 км/год.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що був засліплений автомобілем, який їхав на зустріч, але після цього він не загальмував. Чоловік розповів, що їхав на авто, яке належить його другу, підтвердив, що напередодні ввечері вживав спиртне. Євгеній Ниник заявив, що відшкодував моральну шкоду родичам загиблого.

Повідомляючи про ДТП, поліцейські заявляли, що її вчинили на краденому у Львові авто. У суді знайомий обвинуваченого розповів, що він просив у нього дозвіл взяти авто, але отримав відмову. Згодом він дізнався, що чоловік таки взяв авто та вчинив ДТП.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який визнав Євгенія Ниника винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши п’ять років тюрми з забороною керувати транспортними засобами п’ять років. На вирок ще може бути подана апеляція.