Про причини аварії з рейсовим автобусом наразі нічого не повідомляється

У ранковій ДТП з рейсовим автобусом і вантажівкою у Рогатині постраждали троє людей. Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення травми отримав один чоловік із вантажівки та двоє пасажирів автобуса. Аварія сталася в межах села Потік Рогатинської громади, про причини ДТП наразі нічого не відомо. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у Рогатині рятувальники отримали о 07:15 вівторка, 24 січня. Від удару вантажівки і рейсового автобуса постраждали троє людей. Усіх травмованих забрала швидка.

«Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували одну постраждалу особу з понівеченого вантажного автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги, ще двох постраждалих рятувальники допомогли медичним працівникам транспортувати до автомобіля екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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