Водій у понад вісім разів перевищив допустиму норму алкоголю

Водій Peugeot 508 на швидкості збив 28-річного пішохода в селі Угринів під Франківськом та втік із місця ДТП. Потерпілого з травмами доставили до лікарні. Винуватця аварії поліцейські розшукали вже за годину в Івано-Франківську. Під час перевірки виявилося, що на момент ДТП 24-річнй водій перебував за кермом п’яним: він перевищив допустиму норму алкоголю у понад вісім разів.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері понеділка, 9 січня, у селі Угринів. Виклик про ДТП з потерпілим поліцейські отримали о 19:00. На місці аварії правоохоронці з’ясували, що водій Peugeot 508 на швидкості руху, збив 28-річного місцевого мешканця.

«Чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду водій з місця події втік. Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізували до лікарні. Менш ніж за годину правоохоронці розшукали автомобіль Peugeot 508 та 24-річного водія, місцевого мешканця. Порушника затримали на одній із вулиць в Івано-Франківську, де він намагався покинути авто»,– йдеться у повідомленні.

Під час перевірки виявилося, що водій за кермом перебував п’яним: результат тесту показав 1,64 проміле, що у понад вісім разів перевищує допустиму норму. Наразі 24-річний водій перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (керування авто у стані сп’яніння). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу.