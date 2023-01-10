Автомобіль приватної швидкої допомоги потрапив у ДТП

У понеділок, 9 січня, на трасі Київ-Чоп у селі Дуліби сталася потрійна ДТП за участю маршрутного автобуса, вантажівки та автомобіля приватної швидкої допомоги «Фіторія». У результаті ДТП загинув пацієнт «швидкої» – 80-річний мешканець Сколе.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:00 на трасі Київ-Чоп у селі Дуліби Стрийського району. Зіткнулися автомобіль швидкої медичної допомоги Fiat Scudo, яким керував 60-річний львів’янин, автобус «БАЗ», за кермом якого був 37-річний мешканець Стрийського району, та вантажівка Volvo, якою керував 48-річний житель Луцька.

ДТП сталася у селі Дуліби біля Стрия (фото поліції)

У результаті ДТП 80-річний пацієнт, якого везла «швидка», мешканець міста Сколе, помер на місці події. Крім того, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований 47-річний фельдшер, мешканець Львова.

Поліція не розголошує обставини ДТП. За даними ZAXID.NET, у ДТП потрапив автомобіль приватної швидкої допомоги «Фіторія». Попередньо відомо, що водій маршрутки різко загальмував на трасі, після чого в нього врізався автомобіль «швидкої», а в нього – вантажівка. Пацієнт «швидкої» загинув на місці. Фельдшера госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Також постраждала 66-річна дружина пацієнта «швидкої», однак вона отримала легкі травми і не була госпіталізована.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.