Автомобіль приватної швидкої допомоги «Фіторія» потрапив у ДТП біля Стрия

Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок працівнику приватного медичного центру «Фіторія», який вчинив ДТП, перебуваючи за кермом приватної «швидкої». Унаслідок потрійної аварії загинув пацієнт «швидкої». Винуватцю ДТП призначили умовний термін, звільнивши від тюремного ув’язнення. З медичного центру суд стягнув 600 тис. грн на користь дружини загиблого та двох його дітей.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, аварія трапилась 9 січня на трасі Київ-Чоп у селі Дуліби, що біля Стрия. 60-річний працівник медичного центру «Фіторія» їхав за кермом «швидкої» Fiat Scudo, в’їхав у автобус БАЗ, а потім зіткнувся з вантажівкою Volvo. У цей час у «швидкій» перебував пацієнт, який унаслідок ДТП отримав крововиливи, перелом тім’яної кістки, що спричинило його смерть.

У суді водій «швидкої» визнав свою провину. Він розповів, що мав доставити пацієнта із Сколівської ЦРЛ у 8-му лікарню Львова. У 75-річного пацієнта був перелом стегнової кістки. Обвинувачений визнав, що ДТП трапилась, бо він не дотримався безпечної дистанції з автобусом. У суді обвинувачений розповів, що відшкодував дружині загиблого 182 тис. грн. Вона ж заявила, що не має претензій до нього.

Справу розглянула суддя Людмила Гула, яка визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому п’ять років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. З медичного центру «Фіторія» суд стягнув 600 тис. грн на користь дружини загиблого та двох його дітей. Вирок ще може бути оскарженим.