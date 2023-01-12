Автобус злетів з моста і впав у потічок

Мікроавтобус Mercedes перекинувся із мосту в невелику річку на Прикарпатті. На момент ДТП у салоні перебувало дев’ять пасажирів. Наразі відомо про трьох постраждалих, вони перебувають у лікарні. Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Як повідомляє місцевий телеканал «НТК» з посиланням на Коломийський відділ поліції, аварія сталася вранці четверга, 12 січня, у селі Лісна Слобідка Коломийського району. Виклик про ДТП правоохоронці отримали близько 09:30. Відомо, що на момент аварії у мікроавтобусі Mercedes перебували дев’ять людей. Внаслідок ДТП троє людей отримали травми, усі потерпілі перебувають у лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET зазначили, що деталі аварії оприлюднять згодом.

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