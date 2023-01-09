Мікроавтобус Fiat Doblo з'їхав на узбіччя і перекинувся на бік

Шестеро людей постраждали у ранковій аварії біля міста Дунаївці на Хмельниччині. Інцидент виник, коли 32-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав на узбіччя. Мікроавтобус перекинувся на бік, внаслідок чого постраждав сам водій та п'ятеро його пасажирів.

Аварія сталась близько 10:00 у неділю, 8 січня, на виїзді з міста Дунаївці. «32-річний водій автомобіля марки Fiat Doblo, рухаючись з Дунаївців в напрямку міста Хмельницький, допустив з’їзд автомобіля із проїжджої частини із подальшим перекиданням, внаслідок чого постраждав водій та п’ятеро пасажирів», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі обласної поліції.

Усіх потерпілих доправили у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих – шестирічний хлопчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Наразі невідомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують під час слідства.