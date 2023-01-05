Нетішинський суд призначив 850 грн штрафу пішоходові, якого збив автомобіль Toyota Camry. ДТП сталась у вересні 2022 року, тоді п'яний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Порушення ПДР він пояснив тим, що у місті мало переходів, тож йому довелося йти проїжджою частиною. Втім, суд до уваги цей аргумент не взяв.

Як йдеться у постанові Нетішинського міського суду, аварія сталась ввечері 29 вересня минулого року. Нетверезий пішохід вирішив перейти дорогу поза межами пішохідного переходу по проспекту Незалежності, але на проїжджій частині його збив автомобіль Toyota Camry.

У суді чоловік своєї провини не визнав. Він підтвердив, що справді переходив дорогу у невстановленому місці, але звинуватив у цьому місцеву владу. «У вечірній час він дійсно перейшов дорогу поза межами пішохідного переходу, відсутність якого на тій ділянці дороги (як і в деяких інших місцях у місті) він особисто вважає недопрацюванням місцевої влади, позаяк це є місця, де пішоходи постійно перетинають проїзну частину, тому переходи там мають бути», – так пояснив своє порушення чоловік.

З його слів, водій Toyota Camry їхав з перевищенням швидкості, тому й не встиг зорієнтуватись і уникнути зіткнення. Тож вину за зіткнення пішохід переклав на водія.

Натомість водій розповів, що того вечора була мряка, а також його засліпив зустрічний транспорт. Коли помітив силует пішохода, він намагався об'їхати його, але в цей час на зустрічній смузі був інший автомобіль. Чоловік загальмував, але коли авто майже зупинилось, пішохід таки вдарився об лобове скло. За словами водія, це сталось не через зіткнення, а через те, що п'яний чоловік втратив рівновагу і впав. Після інциденту він вийшов з авто і надав першу медичну допомогу потерпілому, а водійка іншого авто викликала поліцію та швидку.

Суддя Ігор Безкровний визнав чоловіка винним у порушенні ПДР. «Суддя вважає неспроможними посилання [обвинуваченого] на те, що на вказаній ділянці дороги з огляду на доцільність мав бути пішохідний перехід, позаяк потерпілий як водій мав обов'язок керуватися лише реальними дорожніми розміткою та знаками, а не тими, що існують лише в уяві інших учасників дорожнього руху», – йдеться у постанові.

Пішохода оштрафували на 850 грн. Крім того, він повинен сплатити 496 грн судового збору. Додамо, що наразі постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.