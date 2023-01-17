Водій має компенсувати потерпілому понад 106 тис. грн матеріальної шкоди

Мешканцю Івано-Франківська суд призначив три роки позбавлення волі за ДТП, в якому постраждав велосипедист. Крім того, водій має компенсувати потерпілому понад 106 тис. грн матеріальної шкоди. Як повідомляв ZAXID.NET, аварія сталася ще влітку 2021 року. П’яний велосипедист стояв посеред дороги, його ледь не збило авто, яке їхало перед винуватцем ДТП. Водій Opel Astra не зміг уникнути наїзду, за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про вирок 28-річному водію у вівторок, 17 січня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Суд визнав його винним у ДТП, яка сталася 13 липня 2021 року між селами Марківці та Хом’яківка.

Як повідомляв ZAXID.NET, тоді ще 27-річний водій Opel Astra вчинив серед дороги ДТП із велосипедистом, після чого врізався в ще одне авто. Постраждалим велосипедистом виявився мешканець Тисменицького району, який стояв посередині проїжджої частини і тримав біля себе велосипед.

«Йому на зустріч їхав 19-річний водій Renault Logan, який помітив велосипедиста і, щоб уникнути зіткнення, з’їхав у на узбіччя дороги праворуч. Проте Opel Astra, який рухався позаду Renault Logan, не зміг уникнути зіткнення і вчинив наїзд на велосипедиста, а тоді зманеврував праворуч і врізався в Renault Logan», – зазначалося у повідомленні поліції Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, водій Opel Astra був під дією наркотиків, а велосипедист стояв на дорозі у стані алкогольного сп’яніння. Після аварії велосипедист був змушений довго лікуватися.

Відтак суд визнав водія Opel Astra винним за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило травмування потерпілого) та призначив йому три роки позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на шість років. Крім того, обвинувачений має компенсувати потерпілому велосипедисту понад 106 тис. грн матеріальної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.