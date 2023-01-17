Водій Skoda загинув на місці аварії, ще один пасажир Audi помер у лікарні

Внаслідок лобової ДТП в Івано-Франківську загинули двоє людей, ще п’ятеро – перебувають у лікарні. За попередніми даними поліції, 23-річна водійка Audi A4 виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася зі Skoda. Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Івано-Франківської області, від удару на місці аварії загинув водій Skoda, пізніше у лікарні помер пасажир Audi. 23-річна водійка, троє її пасажирів, а також пасажирка Audi наразі з травмами перебувають у лікарні.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області зазначили, що виклик про ДТП на вулиці Коновальця надійшов поліцейським близько 22:00 понеділка, 17 січня. За попередньою інформацією, 23-річна мешканка Івано-Франківська, перебуваючи за кермом Audi A4 виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із Skoda.

«На вулиці Коновальця водійка Audi A4 1999 року народження не поралася з керування, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася із автомобілем Skoda під керуванням 29-річного водія. Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці, пізніше ще один пасажир Audi помер у лікарні», – зазначили ZAXID.NET у патрульній поліції.

За даними патрульних, наразі ще п’ятеро людей із травмами перебувають у лікарні: троє пасажирів та водійка Audi A4 та ще одна пасажирка Skoda. Обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.

Пізніше у прес-службі поліції Івано-Франківської області додали, що водієм Skoda, який загинув, був мешканець Закарпатської області. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.