За скоєне водію Daewoo Lanos загрожує до трьох років обмеження волі

19-річний мешканець Старого Косова, перебуваючи за кермом Daewoo Lanos, на швидкості виїхав на зустрічну смугу, врізався у бетонну огорожу та збив трьох людей, які стояли на тротуарі. Усіх потерпілих забрала швидка. За даними правоохоронців, за кермом водій перебував тверезим. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ввечері у неділю, 15 січня. Виклик про ДТП у селі Старий Косів поліцейські отримали о 22:00. Попередньо правоохоронці встановили, що19-річний водій Daewoo Lanos їхав у напрямку Косова, на швидкості вилетів на зустрічну смугу руху та зіткнувся з бетонною огорожею.

«Від удару автомобіль відкинуло на узбіччя, де він вчинив наїзд на трьох пішоходів віком 20, 49 та 22 роки. Потерпілі якраз вийшли з припаркованого автомобіля та стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП пішоходів з травмами госпіталізували до Косівської райлікарні», – йдеться у повідомленні.

Водія Daewoo Lanos перевірили на стан алкогольного сп'яніння, на момент аварії він був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілих). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями.