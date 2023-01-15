25-річний водій вантажівки не постраждав

На Закарпатті внаслідок ДТП із вантажівкою загинула 59-річна жінка, яка була пасажиркою Volkswagen. За попередніми даними, 64-річний водій Volkswagen заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у вантажівку Volvo. Від удару 59-річна пасажирка легкового авто загнула на місці аварії, водій отримав незначні травми. За кермом фури перебував 25-річний закарпатець, він не постраждав.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у суботу, 14 січня, у Берегівському районі. Правоохоронці попередньо з’ясували, що між селами Кам’янське та Дунковиця 64-річний водій Volkswagen заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

«Внаслідок ДТП водій легковика, мешканець Виноградова, отримав забій грудної клітки. Його пасажирка, 59 річна жінка, померла на місці аварії. Водій вантажівки Volvo, 25-річний мешканець Хустського району», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що слідчі відкриють кримінальне провадження за 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Винуватцю ДТП може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці призначать низку експертиз для встановлення усіх обставин смертельної аварії.