Аварія сталася ще п'ять років тому – восени 2017 року

Мешканця Закарпаття, який п’яним на Mitsubishi Outlander спричинив ДТП із п’ятьма загиблими, засудили до шести років тюрми. Аварія сталася ще п’ять років тому в Рахівському районі: тоді ще 22-річний водій на швидкості врізався у дерево. Від удару на місці загинули троє друзів водія, ще двоє померли у лікарні. Серед загиблих був і брат водія. Під час перевірки виявилося, що на момент ДТП норма алкоголю у крові водія перевищувала допустиму норму у більш ніж 10 разів. У суді винуватець аварії сказав, що не пив, а приймав ліки, розкаявся у вчиненому і просив його суворо не карати. Родичі загиблих хлопців претензій до винуватця ДТП не висували.

Як зазначається у вироку Рахівського райсуду, смертельна аварія сталася 6 листопада 2017 року близько 23:30 на трасі між селами Біла Церква та Великий Бичків на Рахівщині. Місцевий мешканець Нуцу Влашин, якому на той момент було 22 роки, їхав на Mitsubishi Outlander разом з п’ятьма пасажирами – братом і чотирма друзями.

Водій врізався у дерево, що росло біля дороги. Від удару на місці ДТП одразу загинули троє пасажирів, ще двоє хлопців померли пізніше в реанімації. Вік загиблих – від 17 до 23 років.

У суді винуватець ДТП, мешканець села Водиця, пояснив, що під час руху почув стук в задньому колесі автомобіля і далі не зміг керувати машиною, момент удару не пам’ятає, оскільки втрачав свідомість. На запитання прокурора чоловік відповів, що їхав зі швидкістю 100 км/год, алкоголь не вживав, натомість приймав ліки, але не пам’ятає. Обвинувачений просив суд суворо його не карати та врахувати, що утримує хвору матір.

За даними правоохоронців, під час перевірки на місці ДТП в організмі водія Mitsubishi Outlander виявили більше двох проміле алкоголю, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму. Те, що чоловік був п’яний, підтвердили і свідки, які перебували на місці аварії.

Відтак суддя Рахівського райсуду Марія Марусяк визнала Нуцу Влашина винним за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох потерпілих) та призначила йому шість років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки. Також обвинувачений має відшкодувати 1,8 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можу бути оскаржений в апеляційному суді.