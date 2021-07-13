Водій, який наїхав на велосипедиста, був під дією наркотиків

За 15 км від Івано-Франківська 27-річний водій Opel Astra вчинив серед дороги ДТП із велосипедистом, після чого врізався в ще одне авто. Аварія сталася близько другої ночі у вівторок, 13 липня, і, як з'ясували правоохоронці, постраждалий велосипедист був п'яний, а 27-річний винуватець зіткнення перебував під дією наркотиків.

У повідомленні поліції вказано, що ДТП сталася між селами Марківці і Хом’яківка. Постраждалим велосипедистом виявився 53-річний мешканець Тисменицького району, який стояв посередині проїжджої частини і тримав біля себе велосипед.

«️Йому на зустріч їхав 19-річний водій Renault Logan, який помітив велосипедиста і, щоб уникнути зіткнення, з’їхав у на узбіччя дороги праворуч. Проте Opel Astra, який рухався позаду Renault Logan, не зміг уникнути зіткнення і вчинив наїзд на велосипедиста, а тоді зманеврував праворуч і врізався в Renault Logan», – повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Учасників аварії перевірили на стан сп’яніння і встановили, що 27-річний водій Opel Astra був під дією наркотиків, а велосипедист стояв на дорозі у стані алкогольного сп’яніння.

Після зіткнення медики госпіталізували травмованого велосипедиста, інші учасники аварії не постраждали. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження через керування авто у стані наркотичного сп’яніння.