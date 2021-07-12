Чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу і потрапив під колеса тролейбуса

У понеділок, 12 липня, на вул. Гетьмана Мазепи у Львові 55-річний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці і потрапив під колеса тролейбуса. Його з травмами госпіталізували до лікарні.

ДТП сталася близько 17:00 на початку вул. Гетьмана Мазепи. За даними від очевидців, чоловік переходив дорогу поза пішохідним переходом та впав ідучи. Після цього на нього наїхав тролейбус №33, який курсує до центру міста.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, чоловіка госпіталізували у Львівську лікарню швидкої допомоги. Попередній діагноз –закрита черепно-мозкова травма та забої. Також відомо, що чоловікові 55-років. Решту даних про нього встановлюють.