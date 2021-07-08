Мотоцикліст отримав важкі травми і помер на місці ДТП

У середу пізно ввечері, 7 липня, на об’їзній дорозі Львова біля села Скнилів сталася смертельна ДТП, в якій загинув 41-річний мотоцикліст. У поліції Львівщини розповіли, що аварія трапилася близько 22:30 неподалік села Скнилів. Зіткнулись автомобіль Citroen, яким керував 32-річний мешканець сусіднього села Зимна Вода, та мотоцикл Suzuki, яким керував 41-річний мешканець Львова. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці аварії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter