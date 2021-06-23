Мотоцикліст загинув на місці аварії

В середу, 23 червня, на вул. Луганській мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою MAN. В результаті аварії водій мотоцикла загинув на місці, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Аварія сталася о 12:00 біля будинку №10а, на вул. Луганській. Мотоцикліст, який в'їхав у вантажівку MAN помер за кілька хвилин після зіткнення.

Зараз на місці аварії працюють слідчі, вони встановлюють обставини ДТП та допитують водія вантажівки. Поліція повідомила, що особу мотоцикліста ще не встановили.

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