18-річні водій та пасажир мотоцикла від отриманих трав загинули на місці події

У селі Пасічна за 15 кілометрів від Надвірної у ДТП із ЗІЛом загинули 18-річні водій мотоцикла та його пасажир. Винуватець аварії водій вантажівки «ЗІЛ», який повертаючи, не пропустив мотоцикл, що рухався головною дорогою.

За інформацією поліцейських ДТП сталася близько 08:30 вівторока, 22 червня, коли 31-річний мешканець Надвірнянського району, повертаючи вантажівкою ЗІЛ на другорядну вулицю, не пропустив мотоцикл, що їхав по зустрічній смузі.

Під час повороту ЗІЛ не пропустив мотоцикл із 18-річним водієм та пасажиром

«18-річні водій та пасажир мотоцикла від отриманих трав загинули на місці події. Транспортний засіб був зареєстрований, а водій мав право керувати ним», - йдеться у повідомленні поліції.

Водію вантажівки загрожує до восьми років позбавлення волі

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричино смерть), якщо вину водія ЗІЛа підтвердять, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.