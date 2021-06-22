На Миколаївщині внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще п’ятеро постраждали
До медичного закладу доставлені п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей 2005 і 2013 років народження
У Миколаївській області на 89-му кілометрі автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів двоє людей загинули, ще п’ятеро постраждали.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Так, 21 червня близько 15:10 на автодорозі М-14 зіткнулися три легковики (Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia) та вантажівка DAF.
За попередніми даними, внаслідок ДТП до медичного закладу доставлені п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей 2005 і 2013 років народження.
Водій та пасажир Chery Tiggo загинули.
Причини та обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Черкасах автомобіль KIA Optima вилетів на зустрічну суму та зіткнувся із авто Audi A4.