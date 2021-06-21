KIA Optima вилетів за зустрічну смугу та зіткнувся із Audi A4

В Черкасах автомобіль KIA Optima вилетів на зустрічну суму та зіткнувся із авто Audi A4. В результаті аварії загинули троє людей, повідомляє поліція Черкащини в понеділок, 21 червня.

Аварія трапилася близько о 23:00 в неділю, 21 червня, на перехресті вулиці Пастерівської та бульвару Шевченка, що неподалік центру міста.

«Водій KIA Optima не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi A4», – йдеться в повідомленні.

48-річного водія КІА в результаті зіткнення затисло в середині авто. Чоловіка діставали рятувальники, його згодом госпіталізували медики. Водночас 25 річний водій Audi A4 та 40-річний пасажир КІА загинули на місці аварії. 28-річну пасажирку Audi доставили до лікарні, де вона померла.

Попередня причина аварії, як повідомляють поліцейські, перевищення швидкості.

Наразі правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.