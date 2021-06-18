Один пішохід загинув на місці, іншого доставили у лікарню

Серед ночі у селі Липівка, що за 20 кілометрів від Івано-Франківська, 20-річний водій Volkswagen Golf не впорався із керуванням та збив двох пішоходів. Внаслідок наїзду 18-річний юнак загинув на місці до приїзду медиків, а 20-річного пішохода із численними травмами доставили у лікарню. За інформацією поліції, водій Volkswagen Golf був нетверезим. Усі учасники ДТП є мешканцями села Липівка.

Аварія у Липівці Тисменицького району сталася близько 03:10 вночі на 18 червня. «На заокругленій ділянці дороги [водій] не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя дороги, де вчинив наїзд на двох пішоходів. Пішоходи рухалися узбіччям дороги у темну пору доби, де освітлення відсутнє. У результаті автомобіль з'їхав у кювет, вдарився у бетонний місток, після цього транспортний засіб відкинуло на дорогу», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП 18-річний пішохід загинув до приїзду медиків. Іншого пішохода, 20-річного мешканця Липівки, та пасажира автомобіля госпіталізовано. Сам 20-річний водій у ДТП не постраждав.

Перевірка на стан сп’яніння показала, що рівень алкоголю у крові водія у дев'ять разів перевищував норму (1,8 проміле).

Винуватця ДТП затримали, за скоєння смертельної ДТП йому загрожує до 10 років позбавлення волі.