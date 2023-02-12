Загиблих вирізали з автівки гідравлічними ножицями

У неділю, 12 лютого, близько 00:45 у Жовкві на вул. Равській сталась смертельна аварія, в якій загинули 28-річний водій автомобіля «Audi Q5» і троє його пасажирок. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини попередньо встановили, що причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням. Як наслідок, автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події.

У ГУ ДСНС України у Львівській області додали, що водія і пасажирок затиснуло деформованими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали понівечену автівку та деблокували загиблих.

Аварія трапилась уночі в Жовкві (фото поліції і ДСНС)

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.