Водій збив пішохідку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу

Винуватець смертельної ДТП заплатить родичам загиблої з його вини жінки 1,5 млн грн. Компенсацію водій повинен виплатити чоловікові та двом донькам 36-річної жінки, яку він збив на пішохідному переході. Окрім цього, суд призначив йому чотири роки ув'язнення.

Аварія сталась у жовтні минулого року в Хмельницькому. Водій автомобіля Dacia Logan наїхав на 36-річну хмельничанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок жінка отримала тяжкі травми та була госпіталізована в реанімацію. Врятувати потерпілу не вдалося.

Про вирок Хмельницького суду стало відомо в п'ятницю, 10 лютого. «Суд визнав винним 22-річного хмельничанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Чоловіка засудили до чотирьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Також суддя задовольнив позови чоловіка та двох доньок загиблої щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму понад 1,5 млн грн.

Вирок суду поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його в апеляційному суді.