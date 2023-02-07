На Хмельниччині слідчі вручили підозру 29-річному трактористу за смертельний наїзд на чоловіка. Аварія сталась ще в 2018 році, але, як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури Хмельниччини, тоді кримінальне провадження закрили. Слідство вважало, що потерпілий отримав ушкодження внаслідок падіння з велосипеда. Втім, за ініціативи прокуратури розслідування поновили. Було проведено ряд експертиз, за підсумками яких трактористу вручили підозру.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини, інцидент стався ще в травні 2018 року. Тоді неподалік села Велика Шкарівка Грицівської громади 29-річний тракторист під час робіт в полі не переконався у відсутності сторонніх осіб та наїхав на людину. Після скоєного підозрюваний, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця події. Від важких травм потерпілий помер.

Правоохоронні органи закрили кримінальне провадження, оскільки слідство вважало, що потерпілий сам впав з велосипеда. Однак прокуратура ініціювала поновлення слідства. Під час розслідування справи провели ряд експертиз, за підсумками яких у лютому 2023 року водію трактора вручили підозру.

«Повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Шепетівщини за фактами порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого загинула людина, та у залишенні в небезпеці», – йдеться у повідомленні. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Відомо, що наразі його не затримували.