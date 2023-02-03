Від отриманих травм 50-річний хмельничанин загинув на місці ДТП

50-річний мешканець села Писарівка на Хмельниччині загинув внаслідок ДТП з мотоблоком. Чоловік, керуючи мотоблоком, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм хмельничанин загинув на місці аварії.

Як повідомила прес-служба Хмельницького райуправління поліції, смертельна ДТП сталася ввечері у четвер, 2 лютого, у селі Писарівка Красилівського району. «50-річний місцевий житель, керуючи мотоблоком, здійснив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього що призвело до смерті потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.