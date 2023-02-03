Внаслідок перекидання мотоблока на Хмельниччині загинув 50-річний чоловік
Мотоблок з’їхав у кювет і перекинувся на водія
50-річний мешканець села Писарівка на Хмельниччині загинув внаслідок ДТП з мотоблоком. Чоловік, керуючи мотоблоком, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм хмельничанин загинув на місці аварії.
Як повідомила прес-служба Хмельницького райуправління поліції, смертельна ДТП сталася ввечері у четвер, 2 лютого, у селі Писарівка Красилівського району. «50-річний місцевий житель, керуючи мотоблоком, здійснив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього що призвело до смерті потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.