ДТП сталася поблизу зупинки громадського транспорту

У понеділок вранці, 13 лютого, на вул. Кульпарківській у Львові 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat збив 63-річного пішохода. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 6:30 на вул. Кульпарківській у Львові. 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Львова, здійснив наїзд на 63-річного пішохода, також місцевого мешканця. Як видно з оприлюднених поліцією фото, автомобіль збив пішохода поблизу зупинки громадського транспорту неподалік кільця з вул. Володимира Великого.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та госпіталізований у реанімацію.

Легковик тяжко травмував пішохода (фото поліції)

За даними Львівського обласного центру ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловіка госпіталізували у важкому стані в лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня). Попередньо в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи обох ніг зі зміщенням та травматичний шок.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.