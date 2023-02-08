Поліцейські розшукують водія, який збив 59-річного чоловіка у селі під Львовом та втік з місце ДТП. Унаслідок отриманих травм чоловік був госпіталізований у лікарню.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 7 лютого близько 19:15 у селі Підберізці Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 59-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП.