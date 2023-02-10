Водій збив на смерть пішохода в Тухлі і втік з місця ДТП

У четвер, 9 лютого, у селі Тухля на Львівщині автомобіль збив на смерть 50-річного пішохода, мешканця села Грабовець. Водій з місця ДТП втік, його розшукує поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 у селі Тухля Стрийського району. Водій автомобіля здійснив наїзд на 50-річного жителя одного з сіл району та поїхав з місця аварії. Пішохід від травм помер.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи, встановлюють автомобіль та водія, який скоїв смертельну аварію. Очевидців просять повідомляти інформацію на номер 102 або в найближчий підрозділ поліції.

За даними ZAXID.NET, у ДТП загинув мешканець села Грабовець.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.