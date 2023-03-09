Четверо людей госпіталізовані до лікарні

Внаслідок лобової ДТП на Прикарпатті загинув 31-річний водій ВАЗ, четверо пасажирів іншого авто отримали різні травми, їх доставили до лікарні. За попередніми даними поліції, йдеться водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Opel Astra, від удару ВАЗ загорівся, водій загинув на місці.

Як у четвер, 9 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ввечері у середу, 8 березня, у селі Одаї поблизу Тисмениці. Виклик про аварію поліція отримала близько 21:00.

«За попередньою інформацією, 31-річний водій ВАЗ-21124 під час обгону попутного авто та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із зустрічним легковиком із Opel Astra, за кермом якого був 43-річний мешканець Івано-Франківська», – йдеться у повідомленні поліції.

Від удару автомобіль ВАЗ загорівся, його водій загинув на місці. Водія Opel Astra, 40-річна жінка та двоє дітей віком 13 та 3 роки із травмами доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Наразі правоохоронці призначили експертизи та з’ясовують усі обставини смертельної аварії.