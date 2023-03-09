Внаслідок аварії один з автомобілів зазнав критичних ушкоджень

Неподалік міста Летичів на Хмельниччині сталась аварія, в якій постраждали троє людей. Йдеться про одного з водіїв та двох пасажирок з іншого автомобіля. Наразі їх всіх госпіталізували в хірургічне відділення.

Аварія сталась в середу, 8 березня, близько 10:00, біля села Подільське Летичівської громади. Зіткнулись автомобіль Ford, за кермом якого перебував 30-річний місцевий мешканець, та автомобіль Subaru під керуванням 74-річного мешканця Вінниці.

«Внаслідок аварії водій автомобіля Ford та дві пасажирки автомобіля Subaru отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до хірургічного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Хто саме спричинив аварію, наразі невідомо, це з'ясовують слідчі. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.