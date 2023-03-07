Чоловік за кермом ВАЗ збив літню жінку, а тоді втік з місця ДТП

Райсуд на Хмельниччині присудив десять років ув'язнення 38-річному водієві за п'яну аварію, в якій загинула літня жінка. Влітку минулого року зловмисник збив 87-річну пішохідку, а тоді намагався втекти. Як встановила поліція, у момент аварії чоловік був п'яний.

ДТП 38-річний водій вчинив у липні минулого року в Шепетівці. Перебуваючи за кермом ВАЗ, він на швидкості збив 87-річну жінку, що переходила дорогу. Від травм потерпіла загинула на місці. Водій не надав жінці жодної допомоги і втік з місця, але впродовж години після ДТП поліцейські розшукали його і затримали. Перевірка показала, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 7 березня після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «Суд визнав винним 38-річного шепетівчанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишені в небезпеці (ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286-1)», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові призначили десять років тюрми, а також на вісім років заборонили керувати транспортом. Це максимальне покарання, яке передбачала стаття 286-1. Щоправда, поки що вирок законної сили ще не набрав, обвинувачений може подати апеляцію.