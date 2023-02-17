П'яний водій Volvo зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099

На Хмельниччині суд зобов'язав водія виплатити 1,5 млн грн компенсації родичам загиблого у ДТП чоловіка. Як встановила поліція, п'яну аварію хмельничанин спричинив в 2020 році. Тоді з його вини загинув водій автомобіля ВАЗ-21099. Окрім цього, суд призначив чоловікові чотири роки тюрми.

Аварія сталась в у грудні 2020 року на автодорозі поблизу села Подільське Староушицької громади. П’яний 54-річний водій автомобіля Volvo допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099 під керуванням мешканця Вінничини, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії 45-річний водій ВАЗу загинув на місці. Винуватець зіткнення на місці пройшов тест на драгері, який підтвердив, що чоловік перебував у стані сп'яніння.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в п'ятницю, 17 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Водія Volvo визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

«Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Задоволено позови дружини та двох дітей загиблого щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму близько 1,5 млн грн», – повідомляють в прокуратурі.

Втім, цей вирок оскаржуватиме сторона обвинувачення. У апеляційній інстанції прокуратура вимагатиме суворішого покарання для винуватця аварії.



