На автодорозі неподалік Старокостянтинова зіткнувся легковик Fiat та автогрейдер

Неподалік Старокостянтинова внаслідок зіткнення легковика і автогрейдера загинули троє людей. Йдеться про водія Fiat та двох його пасажирів, всі вони загинули на місці. Хто саме спричинив аварію, наразі з'ясовує поліція.

Аварія сталась близько 17:30 у четвер, 16 лютого, на трасі «Житомир-Чернівці» неподалік Старокостянтинова. «Відбулось зіткнення автомобіля Fiat Croma під керуванням 50-річного місцевого мешканця та автогрейдера, за кермом якого перебував 52-річний мешканець села Зеленці», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Хмельниччини.

У результаті ДТП водій автомобіля Fiat та двоє його пасажирів, віком 47 та 50 років, від отриманих травм загинули на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.