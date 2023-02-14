У Волочиську 28-річний чоловік вкрав автомобіль у свого колеги

На Хмельниччині поліцейські випадково виявили чоловіка на краденому авто. Відомо, що зупинили автомобіль вирішили через те, що він мав пошкодження, характерні для наслідків ДТП. З'ясувалось, що водій вкрав автомобіль у свого колеги, потрапив на ньому в ДТП і втік. На нього склали три адмінпротоколи, а також щодо крадіжки авто розпочали кримінальне провадження.

Порушника виявили працівники групи реагування патрульної поліції близько 15:00 у суботу, 11 лютого у селі Колісець Теофіпольської громади. Правоохоронці помітили на авто пошкодження, характерні для наслідків ДТП. Спілкуючись з водієм, поліцейські відчули різкий запах алкоголю. До того ж під час перевірки документів виявилось, що надане посвідчення водія належить іншій особі.

Як виявилось, автомобіль чоловік вкрав. «Напередодні пізно ввечері 29-річний чоловік у Волочиську викрав автомобіль колеги зі стоянки підприємства, на якому вони разом працюють. Після цього нетверезий водій допустив зіткнення з бусом, після чого покинув місце події. Оскільки був вихідний день, потерпілий не одразу виявив зникнення транспортного засобу. Тож зловмисник встиг на краденому автомобілі виїхати за межі міста, після чого попрямував на Теофіпольщину, де його зупинили патрульні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився. Відтак, поліцейські склали на порушника три адміністративних протоколи: за ст. 124 (вчинення ДТП), ч. 2 ст. 126 (відсутність водійського посвідчення) та за ч. 1 ст. 130 (п'яне водіння) КУпАП. Штраф за п'яну їзду передбачає 17 тис. грн.

Окрім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до п'яти років тюрми.