Крадій пошкодив банкомат і викрав звідти п'ять касет з грошима

Мешканця Кам'янця-Подільського засудили до дев'яти років тюрми за крадіжку 1,2 млн грн з банкомата. Крадіжку 38-річний чоловік скоїв в 2021 році, затримали його після декількох місяців розшуку. Окрім ув'язнення, суд постановив відшкодувати банку всі матеріальні збитки.

Злочин чоловік скоїв у 2021 році в Кам'янці-Подільському. Тоді він проник у приміщення, де був встановлений банкомат, пошкодив його і викрав п'ять касет з грішми, після чого зник у невідомому напрямку. Сумарно в касетах було 1,2 млн грн. Через декілька місяців поліцейські вирахували чоловіка і затримали.

Крадієм виявився 38-річний житель Кам’янця-Подільського, який вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також правоохоронці встановили, що він причетний ще до одного замаху на крадіжку з банкомата. Проте того разу спрацювала сигналізація і йому не вдалося завершити крадіжку.

Під час обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігуранта і його близьких поліцейські вилучили незареєстрований обріз мисливської рушниці з патронами, а також фомку, яку підозрюваний спеціально придбав перед вчиненням замаху на крадіжку з банкомата.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо в п'ятницю, 10 лютого. «Кам’янець-Подільський міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, а також у незаконному поводженні зі зброєю, та засудив його до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Також суд задовольнив цивільний позов та стягнув з засудженого 1,2 млн грн майнової шкоди.