Двоє мешканців Херсонщини вже мають судимості за майнові злочини

На Хмельниччині поліція затримала двох крадіїв, які повернулись на місце злочину. Чоловіки обікрали професійний ліцей для кондитерів в Теофіпольській громаді: винесли звідти кухонну техніку. Потім повернулись за рештою речей, але в цей момент до ліцею приїхали правоохоронці. Відтак чоловіків затримали на місці злочину, а опісля відправили в СІЗО.

Затримали чоловіків ще 14 січня, але відомо про інцидент стало в вівторок, 17 січня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Зазначається, що чоловіки проникли у приміщення професійного ліцею в Теофіпольській громаді, де учнів навчають кондитерської справи.

«Чоловіки винесли кухонну техніку: блендер, електронну м’ясорубку та мультиварку. Після цього зловмисники вдруге повернулися до приміщення, але натрапили на поліцейських, які у цей момент якраз приїхали перевірити навчальний заклад», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили викрадену техніку, а правопорушників затримали. На час досудового розслідування суд взяв підозрюваних під варту. Про затриманих відомо, що це мешканці Херсонщини, їм по 49 та 35 років. Їх вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Чоловікам вручили підозри за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану). Їм загрожує до восьми років тюрми.