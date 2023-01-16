Жінка намагалась винести повз касу алкоголь, овочі, спеції та сир

У Дунаївцях 25-річна жінка обкрадала супермаркет на спір з друзями. Продукти вона виносила з одного і того ж магазину. Під час останньої спроби жінка намагалась в обхід від каси винести алкоголь, сир та овочі, але її затримав поліцейський офіцер громади, який саме приїхав на місце, аби переглянути відео з камер спостереження і встановити особу крадійки.

Як повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад Хмельниччини, до правоохоронців 11 січня звернувся охоронник супермаркету. Він попросив переглянути відео з камер спостереження для встановлення особи правопорушниці.

«У ході перегляду відео офіцер помітив ймовірну крадійку в приміщенні магазину, яка деякий час вибирала на полицях продукти харчування та, щоб не сплачувати за товар, вирішила покинути магазин в обхід каси. Проте непоміченою жінці залишитись не вдалось, на виході її «на гарячому» упіймав правоохоронець», – йдеться у повідомленні.

Зловмисницею виявилась 25-річна місцева мешканка Дунаєвецької громади, яка повідомила, що крадіжки здійснювала на спір з друзями.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Викрадені продукти вилучили, а щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Зазначимо, що санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.