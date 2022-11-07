На пошуки автомобіля вийшли поліцейські та небайдужі мешканці. Знайшли його за допомогою службового поліцейського дрона

В селі неподалік Кам'янця-Подільського 20-річний юнак вкрав автомобіль у свого дядька і розбив його. Потрощений ВАЗ він залишив у полі за селом. Автомобіль знайшли поліцейські за допомогою службового безпілотника. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження, юнаку загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про крадіжку автомобіля ВАЗ-2106 зранку в неділю, 7 листопада, заявив 43-річний мешканець села Боришківці. У скоєному потерпілий підозрював свого 20-річного племінника, з яким напередодні ввечері розпивали алкоголь.

«До розшуку зниклого авто та зловмисника, який його викрав, були залучені патрульні поліцейські, оперативники та небайдужі місцеві мешканці, які орієнтуються на місцевості поблизу довколишніх сіл.

Автівку знайшли поліцейські за допомогою службового безпілотника, яким обстежували прилеглі до села польові дороги та лісосмуги», – йдеться у повідомленні Кам'янець-Подільського райуправління поліції.

Автомобіль був ущент розбитий. Зловмисника на місці не було, його поліцейські офіцери громади розшукали в сусідньому селі в товариша.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне хлопцеві загрожує до п'яти років ув'язнення.