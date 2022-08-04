Чоловіка, який втікав разом з вкраденими грошима, затримали на блокпості в селищі Летичів

Суд на Хмельниччині призначив сім з половиною років тюрми 25-річному чоловікові, який обікрав сім'ю переселенців. Чоловік поселився на ніч у соціальному притулку, де ночували біженці, та викрав у родини з Донеччини 750 тис. грн. Зловмисник намагався чимшвидше покинути територію області, але його затримали на блокпості в селищі Летичів.

Про вирок Славутського міськрайонного суду стало відомо в четвер, 4 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Встановлено, що 30 квітня 25-річний чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у Славуті, де ночували вимушені переселенці. Там він і викрав сумку з грошима в переселенки з Донеччини. Як виявилось, в цій сумці були заощадження всієї її сім’ї у сумі понад 750 тис. грн.

Зловмисник намагався покинути територію області, але його затримали на блокпості. «"Гастролера" зупинили на блокпосту в селищі Летичів. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власниці», – зазначає прокуратура. Про чоловіка відомо, що він вже був неодноразово судимий, сам він родом з Херсону.

Чоловік викрав у родини переселенців з Донеччини сумку з грошима, в якій було 750 тис. грн

Суд визнав його винним у порушенні ч.5 ст. 185 ККУ (крадіжка у особливо великих розмірах) та призначив йому сім років і шість місяців ув'язнення з конфіскацією всього майна.