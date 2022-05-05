У 27-річної мешканки Ізяслава на Хмельниччині, чоловік якої безвісти зник в перший день війни, шахраї виманили 10 тис. грн. За цю суму вони пообіцяли повідомити, де перебуває її чоловік. Однак після отримання грошей вони перестали виходити на зв'язок. Поліція займається пошуком зловмисників.

Як встановили поліцейські, зв'язок з чоловіком-військовослужбовцем 27-річна мешканка Ізяслава втратила в перший день повномасштабної війни, 24 лютого. Наразі він перебуває в розшуку як безвісти зниклий.

Наприкінці квітня жінка у месенджері отримала повідомлення від невідомої особи. У ньому йшлося про те, що за 10 тис. грн їй нададуть інформацію про місцезнаходження її чоловіка. «Потерпіла перерахувала зазначену суму, та одразу після цього зв’язок з шахраями перервався. Жінка зрозуміла, що її ошукали, і звернулась за допомогою до поліції», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство), у рамках його шукають зловмисників. Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 51 тис. грн, максимально – обмеження волі до трьох років.

«Аби не потрапити на гачок аферистів, які наживаються на чужому горі, поліцейські рекомендують не залишати свої персональні дані та дані рідних у відкритому доступі. Про зникнення близької людини повідомляйте до поліції за номером 102 або 0 (800) 50-02-02 чи 089 420 18 67, де вам допоможуть скласти план подальших дій та приймуть заявку про зниклого», – зазначають в поліції.