Хмельницький суд призначив 5 років тюрми шахраєві з «ЛНР», який спільно із засудженим обкрадав літніх людей. За схемою «ваш родич у лікарні» лише за тиждень вони виманили гроші у п'ятьох мешканців області. Остання потерпіла не повірила шахраєві, відтак він вирвав у неї гроші та втік. Після цього поліція затримала зловмисника у одному з містечок Хмельниччини.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду повідомила прес-служба поліції області у вівторок, 19 квітня. Підозрюваного у шахрайствах правоохоронці затримали у серпні 2020 року. Упродовж тижня зловмисник за однією і тією ж схемою ошукав п’ятьох мешканців Хмельниччини віком від 82 до 91 року. Остання жертва не повірила у те, що розповідав шахрай. Тоді він просто вирвав гроші з рук потерпілої і втік у невідомому напрямку.

Як встановило слідство, 34-річний чоловік, який уже не раз відбував покарання за вчинення крадіжок, діяв у парі зі своїм колишнім співкамерником, який продовжував відбувати покарання в одній із в’язниць на непідконтрольній Україні частині Луганської області. На Хмельниччину затриманий також приїхав з території так званої «ЛНР».

Зловмисники діяли за схемою «ваш родич у лікарні»: ув’язнений телефонував до жертв і розповідав історії про родичів, які потрапили у жахливу ДТП, і яким можуть ампутувати кінцівки, якщо негайно не знайти гроші на дороге лікування. Тоді його спільник на свободі приїжджав і забирав у пенсіонерів кошти. Частину від отриманої суми він забирав собі, а решту через термінал перераховував на картку, яку зазначав спільник.

«Розшукуючи підозрюваного, працівники поліції відпрацювали усі готелі міста та квартири, які здаються подобово, поспілкувалися з сотнями водіїв таксі та переглянули відео з камер спостереження поблизу місця проживання жертв. В результаті величезного обсягу роботи їм вдалося встановити підозрюваного. Правоохоронці затримали його в одному з містечок області, куди він переїхав із Хмельницького», – повідомляє поліція.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) і призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення.