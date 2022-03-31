З вироком суду першої інстанції чоловік не погодився і подав апеляцію, втім, він її програв

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок для 31-річного мешканця області, якого засудили до 9 років за шахрайство. У 2019 році чоловік пообіцяв знайомому продати 100 ящиків сигарет за 1,5 млн грн. Отримавши гроші, чоловік перестав виходити на зв'язок. За декілька днів його затримала поліція. Виявилось, що це не перша його афера: відомо про ще один епізод, коли шахрай ошукав свою знайому на 10 тис. доларів.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, у січні 2019 року шахрай домовився із мешканцем м. Дніпра про оптовий продаж тютюнових виробів для електронного нагрівання на суму 1,5 млн грн. Насправді ж у продавця не було такого товару. Впевнений у надійності свого «ділового» партнера, перебуваючи у Хмельницькому, дніпрянин передав ці кошти у руки шахрая та сподівався відразу отримати товар. У результаті покупець залишився і без грошей, і без товару.

Відтак чоловік звернувся до поліції. За декілька днів зловмисника знайшли. Слідство встановило, що це не перша афера шахрая. У 2018 році чоловік ошукав свою знайому на 10 тис. доларів США, за ці гроші він пообіцяв допомогти купити нежитлове приміщення за заниженою ціною. Втім, отримавши гроші аферист зник.

У травні 2021 року Хмельницький міськрайонний суд призначив йому 9 років тюрми. З цим вироком підсудний не погодився і подав апеляцію.

«За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким 31-річного кам’янчанина засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла, за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та повторно (ч. ч. 2, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України)», – повідомляють у прокуратурі. Відтак чоловік проведе в тюрмі 9 років.