Двох мешканців Хмельницького посадили на п’ять і на три роки за викрадення документів 47-річної знайомої та оформлення на неї кількох кредитів. Інцидент стався ще навесні 2020 року, чоловік та жінка заманили потерпілу до себе додому, утримували її там кілька днів, погрожували та змушували віддати гроші. Відтак викрали її документи та взяли кілька онлайн-кредитів на ім’я потерпілої. Зловмисники встигли зняти з рахунку 11 тис. грн. Жінці вдалося втекти від зловмисників і викликати поліцію тільки через три дні.

Про вирок двом мешканцям Хмельницької області повідомила прес-служба обласної прокуратури у четвер, 3 листопада. Правоохоронці уточнюють, суд першої інстанції призначив фігурантам справи лише умовне покарання, зараз в апеляційному суді прокурори довели вину підозрюваних і їм присудили реальний термін.

«У березні 2020 року чоловік та жінка, домовившись між собою, хитрощами заманили 47-річну місцеву жительку до свого будинку, де незаконно утримували, погрожували знищити її житло та, застосовуючи фізичний та психологічний тиск, вимагали у потерпілої гроші. Зловмисники примушували жінку взяти гроші у кредит, а коли та категорично відмовилась – викрали особисті документи та оформили на її банківську картку декілька онлайн-кредитів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що частину коштів зловмисники зняли з рахунку, потім картку потерпілої банк заблокував. Фігуранти справи погрожували потерпілій, знущалися з неї і змусили піти до відділення банку та розблокувати банківську картку. З рахунку потерпілої їм вдалось зняти понад 11 тис. гривень. Лише через три дні жінка змогла втекти та викликати поліцію.

Хмельницький апеляційний суд визнав фігурантів справи винними у крадіжці, викраденні документів та вимаганні, поєднаному з погрозою знищення майна (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. ч. 1, 3 ст. 357 ККУ). Чоловік та жінка отримали п’ять і три роки ув’язнення відповідно.