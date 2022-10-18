Чоловік бив матір кулаками по голові, об двері та інші тверді предмети

43-річного мешканця Хмельницького засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі за побиття матері до смерті. За даними слідства, п’яний чоловік під час сварки сильно побив матір, а коли вона знепритомніла – побіг до сусідів, які викликали швидку. Поліцейським чоловік сказав, що мама впала з драбини, проте експертиза встановила, що жінка померла від численних побоїв.

Про вирок мешканцю Хмельницького повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури у вівторок, 18 жовтня. Чоловік проживав разом з матір’ю, на момент інциденту був п’яний.

«Будучи в нетверезому стані чоловік влаштував сварку та накинувся на матір з кулаками. Коли жінка знепритомніла, зловмисник прибіг до сусіда і попросив викликати швидку. Поліцейським пояснив, що пенсіонерка впала з драбини», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що ушкодження на тілі жінки від побоїв, а не від падіння. Чоловік бив матір кулаками по голові, об двері та інші тверді предмети. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Суд визнав 43-річного мешканця Хмельницького винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої). За скоєне його засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Обвинувачений має право оскаржити вирок в апеляційному суді.