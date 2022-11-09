Господар будинку перебував під арештом у Шепетівському ізоляторі тимчасового тримання. Коли повернувся додому, побачив, що його будинок обікрали

Мешканець міста Полонне обікрав будинок знайомого, поки той перебував під арештом у ізоляторі. До помешкання чоловік зайшов випадково, побачивши, що там відчинені двері. Коли зрозумів, що господаря немає, виніс з будинку аудіотехніку та металеву плиту, вартістю майже 3 тис. грн. Йому загрожувало мінімум п'ять років ув'язнення, але оскільки чоловік розкаявся та відшкодував збитки, суд призначив йому лише чотири роки тюрми.

Про вирок стало відомо у середу, 9 листопада, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду. Зазначається, що інцидент стався ввечері 17 червня цього року. Мешканець міста Полонне, помітивши відчинені двері будинку знайомого, вирішив зайти в гості. Проте виявилося, що господаря немає.

Скориставшись нагодою, обвинувачений повернувся до порожнього помешкання й виніс звідти аудіотехніку та металеву плиту на суму більше як 2,8 тис. грн. Усе це він перевіз велосипедом додому.

Відомо, що власника будинку за два дні до інциденту забрали до Шепетівського ізолятора тимчасового тримання. Повернувшись додому, він зрозумів, що його помешкання обікрали. Підозрюваного поліція знайшла за декілька днів.

«Призначаючи покарання, суд серед іншого взяв до уваги, що обвинувачений раніше судимий, позитивно характеризується, визнав свою вину, активно спряв у розкритті злочину, добровільно відшкодував завдані збитки, тому йому можна призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 4 ст. 185 КК України, у виді позбавлення волі», – йдеться у рішенні суду.

Відтак чоловікові призначили чотири роки ув'язнення.