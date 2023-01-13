37-річного чоловіка затримали і відправили у СІЗО під варту

На Хмельниччині поліція затримала 37-річного кримінального авторитета за ряд крадіжок. Зокрема, в 2021 році він демонтував фари з автомобіля, припаркованого в одному з дворів Кам'янця-Подільського. Приблизно в той же час він обікрав гараж, винісши звідти майна на 50 тис. грн. Пізніше, у 2022 році, зловмисник побив чоловіка і вкрав його авто. Паралельно з цим він активно поширював свій вплив серед криміналітету: призначав своїх уповноважених, які слідкувати за дотриманням так званих «злодійських законів». Наразі чоловік перебуває у СІЗО, йому загрожує до десяти років тюрми

Про затримання чоловіка стало відомо у п'ятницю, 13 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, під час перебування у в'язниці за майнові злочини 37-річний чоловік став кримінальним авторитетом. Тож після виходу з тюрми почав активно поширювати свій вплив у Кам'янець-Подільському районі.

«Він особисто визначав осіб, відповідальних за дотримання «злодійських законів» та координував їх діяльність. Будь-який спротив у дотриманні таких «неписаних правил» негайно подавлявся ним особисто або наближеними до нього особами», – повідомляє прокуратура.

Окрім того, злочинець у 2021 році вчинив серію крадіжок. Зокрема, з гаража місцевого мешканця він викрав майна на суму понад 50 тис. грн, а через декілька днів демонтував фари з автомобіля, припаркованого в одному з дворів у Кам’янці-Подільському.

Відомо також, що у лютому 2022 року зловмисник побив кам’янчанина та викрав його авто. Загальна сума заподіяного збитку склала понад 200 тис. грн.

Чоловіка затримали, йому вже вручили підозру за трьома статтями ККУ: ч.2 і ч.3 ст. 185 (крадіжка), ч.1 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу), ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння автомобілем). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО без права внесення застави.