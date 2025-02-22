Камʼянець-Подільський міськрайонний суд визнав кримінального авторитета Олександра Коваля, більш відомого під прізвиськом «Костиль», винним у поширенні злочинного впливу, крадіжках і викрадені автомобіля. Йому призначили 8 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла. На цей вирок звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах справи, Олександр Коваль неодноразово судимий, востаннє за умисні тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ) – до 5,5 років увʼязнення. За час перебування у тюрмі він здобув авторитет серед засуджених. Після звільнення у 2021 році, за сприяння «смотрящих» за Дунаєвецьким районом і Деражнянським районами Хмельницької області та інших так званих «авторитетів», Коваль отримав статус «бродяги». У подальшому він стежив за дотриманням «злодійських законів» і «кримінальних традицій, дбав про наповнення «злодійського общака». За це він отримав прізвисько «Костиль».

У лютому 2022 року він дізнався, що місцевий житель торгує наркотиками без його дозволу. Коваль підійшов до чоловіка в нічному клубі, вдарив кулаком та пояснив, що за дозвіл на продаж треба платити. Через тиждень наркоторговець заплатив 700 доларів, а у квітні на повторну вимогу передав ще 10 тис. грн.

У червні 2022 року «Костиль» на допомагав чоловікові, з яким раніше познайомився у СІЗО, повернути відібраний автомобіль. Кримінальний авторитет влаштував зустріч, добився повернення машини і отримав за це 300 доларів винагороди, згодом змусив власника доплатити ще 400 доларів.

Авторитета затримали в липні 2022 року за підозрою в низці крадіжок і заволодінні автомобілем. А потім додали також статтю за поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 ККУ). У суді Коваль вину визнав частково. Свою роль у кримінальному світі заперечував, а прізвисько «Костиль» він нібито має ще з дитинства, бо колись зламав дві ноги і йому накладали гіпс. Він підтвердив, що знає деяких представників криміналітету, зокрема про так званого «смотрящого» чув у СІЗО. Інший авторитет – боксер. Вони займалися разом у спортзалі, дружньо спілкувалися. «Костиль» підтвердив, що допомагав знайомому повернути авто, а бійка в нічному клубі виникла нібито тому, що подруга пожалілася, що її обзивали нецензурними словами. Він також заперечував, що отримав за це будь-яку допомогу.

Однак вину Олександра Коваля довели завдяки показанням свідків, записам телефонних розмов і його листуванням у месенджерах. За сукупністю злочинів «Костиля» засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

У вироку вказано, що Олександр Коваль розлучений. Один зі свідків розповів, що колишня дружина Коваля була директоркою нічного клубу «Playboy» в Камʼянці-Подільському. За інформацією видання «Detective info», саме біля цього клубу в 2016 році Коваль жорстоко побив опонента, за що потрапив у СІЗО, де і здобув авторитет серед засуджених.