Злочин чоловік вчинив ще у 2021 році, втім, про його затримання стало відомо лише в квітні 2022

На Хмельниччині поліція затримала 37-річного мешканця Кам'янця-Подільського, який вкрав із банкомату понад 1,2 млн грн. Виявилось, що він також причетний до спроби обікрасти інший банкомат. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про затримання крадія повідомила прес-служба поліції Хмельниччини у п'ятницю, 22 квітня. Зазначалось, що в 2021 році зловмисник обікрав банкомат у Кам'янці-Подільському. Чоловік проник у приміщення, зірвав задні двері банкомату і викрав п'ять касет з грішми, після чого зник. За інформацією прокуратури Хмельниччини, зловмисник викрав понад 1,2 млн грн.

Особу крадія вдалось встановити, ним виявився 37-річний мешканець Кам'янця-Подільського, якого вже притягували до кримінальної відповідальності за нанесення важких тілесних ушкоджень. Також правоохоронці встановили, що він причетний до ще одного замаху на крадіжку з банкомату.

«Днями працівники карного розшуку спільно з колегами зі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігуранта і його близьких. Серед вилученого був незареєстрований обріз мисливської рушниці з патронами, а також фомка, яку підозрюваний спеціально придбав перед вчиненням замаху на крадіжку з банкомата», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові оголосили про підозру у порушенні ч.5 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 620 тис. грн.